Bufala Fest ultimo grande evento sul lungomare. Manfredi: "Non è lo stadio San Paolo"

Bufala Fest 2022 ultimo grande evento dedicato al cibo che si terrà sul Lungomare "perché già programmato da tempo". Al microfono di NapoliToday il sindaco Manfredi spiega cosa succederà da settembre: allo studio diverse idee che vedono al primo posto della lista la Mostra d'Oltremare a Fuorigrotta. Spunta anche l'ipotesi di Piazza Mercato. Intanto l'evento programmato dalla RedBull nella nostra città a settembre si terrà a Scampia.

In via di definizione le linee guida per l'utilizzo del Lungomare sulla base di una "precisa capienza" che, comunque, allo stato, non è ancora quantificata o definita.

Al nostro microfono il sindaco Gaetano Manfredi, a margine della conferenza stampa di presentazione di Bufala Fest.