Carlotta Rossi: "Sono la figlia di Bud Spencer e lo dimostrerò in tribunale"

A sei anni dalla scomparso dell'indimenticato Bud Spencer, Carlotta Rossi esce allo scoperto e rivela di essere la figlia segreta dell'attore napoletano. La 46enne producer, sposata, con due figlie e residente a Londra, ha svelato nel libro "A metà", disponibile solo su Apple Books, a cui ha fatto seguito anche una citazione al tribunale di Roma dove chiede il riconoscimento della paternità e un risarcimento alla vedova e ai figli di Bud Spencer, il segreto che custodiva da tutta una vita. "Chiedo il risarcimento del danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell'intero arco della vita".

L'attore, al secolo Carlo Pedersoli, sarebbe stato un padre presente per la donna, mantenendola fino alla laurea, pagandole la scuola americana, l'università negli Stati Uniti e persino le vacanze. La madre avrebbe ricevuto un bonifico mensile da mille euro fino al 2015, fino alla scomparsa di quest'ultima.

"Non mi dispiacerebbe costruire una relazione con loro, con gli atri figli di mio padre. Di lui non avevo il numero privato, era sempre lui a chiamarci. Avevo solo il fisso dell'ufficio, dove rispondeva la segretaria. Quando mamma è morta (nel 2015) ho telefonato a Giuseppe Pedersoli, il suo primogenito, di cui mi ero procurata il cellulare perché lavoriamo nello stesso ambiente. La telefonata è durata 30 secondi, il minimo indispensabile. Gli ho detto chi fossi e che avevo bisogno di avvisare Carlo. Non l'ho mai più sentito".

I figli di Bud Spencer al momento non commentano la vicenda.