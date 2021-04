Covid-19, morto un altro vigile a Napoli: sarebbe andato in pensione a luglio

Scomparso all'età di 67 anni, dopo una lunga degenza in ospedale, il capitano Bruno Guidotti

Nuovo grave lutto nella Polizia Municipale di Napoli. E' scomparso all'età di 67 anni, a causa del Covid-19, dopo una lunga degenza in ospedale, il capitano Bruno Guidotti.

Il sindaco Luigi de Magistris, l'assessora Alessandra Clemente e il comandante del Corpo di Polizia Locale Ciro Esposito hanno voluto esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa del capitano Guidotti, strigendosi attorno alla famiglia e ai colleghi di lavoro.

Guidotti era in servizio presso l’unità operativa Infortunistica Stradale. Sarebbe andato in pensione il prossimo 1° luglio per raggiunti limiti di età.