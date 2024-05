Truffato Bruno Giordano: cosa è accaduto all'ex bomber azzurro

Un 36enne, già noto alle forze dell'ordine, ha provato a raggirare Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli (con gli azzurri conquistò il primo scudetto della storia nel 1986-1987).

Al figlio dell'indimenticato bomber era da poco stata ritirata la patente. Il 36enne, conoscente di famiglia, presentatosi come carabiniere, dopo essere venuto a conoscenza di tale problematica, si è offerto di aiutare Giordano facendogli riavere la patente.

In realtà però il documento era falso e il figlio dell'attaccante viene fermato per un controllo. Le forze dell'ordine dopo essere venute a conoscenza della truffa rintracciano l'uomo, non nuovo a tali raggiri, secondo quanto appurato dai militari dell'arma e lo arrestano.