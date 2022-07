Gli danno fuoco con liquido infiammabile: 39enne in rianimazione

Un uomo di 39 anni si trova ricoverato in coma farmacologico e in rianimazione all'ospedale di Frattamaggiore (Napoli) con ustioni sul 35 per cento del corpo. Sul caso indaga la polizia intervenuta ieri, con una volante, allo stesso nosocomio. Ad accompagnare il 39enne al pronto soccorso è stato il fratello: quest'ultimo ha raccontato che il 39enne, mentre si trovava nel vialetto vicino casa, era stato aggredito alle spalle da un uomo che lo aveva cosparso di liquido infiammabile per poi dargli fuoco. La polizia è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. (AdnKronos)