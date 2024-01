Bronchiolite, bambini in terapia intensiva: trasferiti dal Santobono

Due bambini, che erano ricoverati in terapia intensiva al Santobono di Napoli affetti da bronchiolite, sono stati trasferiti al Moscati di Avellino dove – provenienti dalla provincia irpina – ci sono altri due bambini nella medesima situazione.

I medici sono ottimisti nonostante i piccoli degenti siano arrivati in condizioni gravi. Quella della bronchiolite è in questo momento definita "una emergenza" e si sollecitano i genitori ad attuare le prevenzioni necessarie per evitare l'infezione dei più piccoli.

L'ideale è non frequentare ambienti sovraffollati, evitare contatti diretti con bambini più grandi e adulti, aerare gli ambienti e, soprattutto, attuare regolarmente la disinfezione delle mani.

I segnali clinici dell'infezione sono respiro veloce, tosse di petto, difficoltà nell'allattamento dei più piccoli. In tal caso i medici sottolineano che è meglio non temporeggiare e recarsi immediatamente in ospedale.