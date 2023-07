“Mi sono cacciata in casini più grandi di me non rendendomene conto”. È così che Brenda Cuomo, la ragazza di 23 anni ritrovata ieri a Napoli a due giorni dalla scomparsa, ha raccontato del momento complicato che ha vissuto e che l'ha portata lontano da casa, da Pellezzano in provincia di Salerno dove vive con la famiglia.

“Non ho chiesto aiuto nel momento giusto – ha spiegato intervistata dal TgR Rai della Campania – e non ho avuto pareri e consigli che mi sarebbero serviti”.

Quando ha riabbracciato sua madre Monica (che aveva lanciato una serie di appelli perché i familiari venissero aiutati nelle ricerche) Brenda racconta di aver vissuto “un momento unico. Mi sono sentita di nuovo salva. Avevo bisogno di questo”.

Il ritrovamento

La ragazza è stata rintracciata a Napoli, a bordo della sua auto, nel corso delle ricerche portate avanti congiuntamente da carabinieri e polizia. I familiari, che avevano presentato la denuncia di allontanamento volontario nella serata di venerdì 30 giugno alla stazione dei carabinieri di Salerno Mercatello, sono stati immediatamente informati del ritrovamento.