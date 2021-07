Il volto di Fedez, la voce di Tiziana Cantone: YouTube censura il brano "Bravoh" di due Dj

La loro canzone è stata rimossa da YouTube: Jesto e Canesecco sono due Dj, e avevano usato dei sample della voce di Tiziana Cantone in un loro brano, "Bravoh", pubblicato nel 2015.

I due musicisti, usando come copertina del proprio album il volto del cantante Fedez, avevano messo in commercio una canzone che – spiega il pool di avvocati dell'Emme Team – "vedeva l’uso illegale della voce di Tiziana come parte integrante del brano. Grazie al team la canzone era sparita dalla rete, fino a pochi giorni fa quando, malgrado il blocco imposto, il canale ufficiale YouTube dei due DJ ha nuovamente inserito all’interno dell’album la traccia numero 6, facendo diventare nuovamente la voce della povera Tiziana, un mezzo illegale di guadagno".

Emme Team ha chiesto il blocco del brano e la cancellazione dell'opera. Questa infatti viola il copyright (i diritti su tutto ciò che riguarda sua figlia sono della madre di Tiziana, Maria Teresa Giglio) e ha "danneggiato la memoria della vittima e la dignità della madre, costretta dopo anni ancora a subire questi abusi". Maria Teresa Giglio potrà chiedere eventualmente i danni.