La crisi bradisismica che nei mesi scorsi ha portati anche il governo ad allarmarsi sulla situazione nell'area flegrea potrebbe essere alle spalle. È quanto si può trarre da uno studio, pubblicato dalla rivista "Earth and planetary science letters", che mette in relazione la sismicità di questo perido con quella della crisi degli anni '80.

Risale al 16 ottobre l'ultima scossa di una certa rilevanza verificatasi nell'area flegrea. Un terremoto di magnitudo 3.6 che seguiva settimane e settimane di scosse anche più forti e più spaventose.

Adesso tutto tace, e gli stessi ultimi bollettini dell'Osservatorio Vesuviano registrano l'arresto di sismicità e contestualmente anche del sollevamento del suolo, che pure proseguiva costantemente oramai da anni.

La ricerca: mesi di stasi e poi nuovo abbassamento del suolo

Lo studio pubblicato da Earth and planetary science letters è a opera di un team di ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano, dell'Ingv e dello University college of London. Ipotizza ed evidenzia analogie tra questa fase recente e quella che portò alla fine del periodo più critico del bradisismo degli anni '80.

In interviste rilasciate alla Rai, i ricercatori Ingv dell'Osservatorio Vesuviano sono entrati nel dettaglio dello studio. Stefano Carlino spiega che di due strati uno periodicamente si frattura e premette ai gas di fuoriuscire, e questo fa sì che i fluidi salgano più in superficie. Da qui una depressurizzazione e una minore sismicità. La ricerca ha elaborato un modello grafico, basato sulla velocità di sollevamento del suolo, che mostra oggi un analogo comportamento rispetto al 1984.

Alessandro Pino, altro ricercatore dell'Osservatorio Vesuviano, ha sottolineato che quell'anno, dopo il 1 aprile che fu il momento di maggiore sismicità, si registrò una stasi per 8 mesi poi la ridiscesa del suolo. Che sia anche oggi questo il comportamento del vulcano cui assisteremo?