Campi Flegrei, nasce il Piano bradisismo: prove di evacuazione e fondi per gli edifici

Riunione in Prefettura tra sindaci, protezione civile e Ingv: l'allerta resta gialla. Attesa per il provvedimento del Governo

Un piano specifico per il bradisismo. La riunione in Prefettura sull'emergenza Campi Flegrei ha confermato che non ci sarà il passaggio da allerta gialla ad arancione, oltre a far emergere la certezza che nel prossimo decreto del Governo verrà redatto un piano dedicato al bradisismo. Ad oggi, infatti, i piani di protezione civile e di evacuazione si riferiscono prevalentemente al rischio vulcanico. In realtà, il decreto traccerà soltanto le linee guida, in base alle quali dovrà essere redatto il documento nei prossimi mesi.

Alla riunione in Prefettura hanno partecipato tutti i sindaci della zona rossa, il responsabile della protezione civile regionale Italo Giulivo, il coordinatore del Dipartimento nazionale di protezione civile Luigi D'Angelo, il direttore dell'osservatorio vesuviano e l'assessore alla Sicurezza della Regione Campania Mario Morcone.

Il decreto del governo dovrebbe dare il via libera a fondi che serviranno per il controllo dello stato dell'edilizia pubblica e privata, nonché alla realizzazione di prove di evacuazione. Da quando è ripreso il bradisismo, nel 2006, è stata realizzata una sola prova di emergenza, nel 2019. Prefetto e protezione civile hanno assicurato che ne verrà organizzata una nelle prossime settimane.

Da aggiornare i piani comunali di protezione civile, alcuni dei quali troppo vecchi per essere considerati attendibili. In rappresentanza del Comune di Napoli ha partecipato l'assessore ai Lavori pubblici Edoardo Cosenza. In merito alla riqualificazione di Bagnoli, che prevede la costruzione di nuove case, alberghi e uffici in piena zona rossa, Cosenza ha affermato: "Non cambia nulla, perché abbiamo ritenuto che costruzioni con determinate caratteristiche e una maggiore informazione possano ridurre il rischio".