Sciame sismico, controlli agli edifici scolastici: "Obiettivo rasserenare i genitori"

Sono partite le prime verifiche, stamattina, agli istituti scolastici di Pozzuoli. I controlli sono conseguenza dell'ondata di eventi bradisismici verificatasi nelle ultime settimane.

Così il sindaco puteolano, Luigi Manzoni: "A seguito degli ultimi eventi bradisismici, sono state avviate questa mattina ulteriori verifiche tecniche negli istituti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pozzuoli".

L'amministrazione sottolinea che si tratta di "una misura fortemente voluta dal sindaco Luigi Manzoni, dall'Assessore alla Pubblica istruzione Vittorio Festa e dalla dirigente Napolitano", con "l’obiettivo condiviso con i tecnici della direzione Lavori pubblici di controllare e monitorare nuovamente ogni struttura".

“Precisiamo che l’attività di monitoraggio è costante ma nonostante non siano state rilevate criticità sul territorio – hanno dichiarato in una nota sindaco e assessore – abbiamo ritenuto opportuno far svolgere nuove verifiche strutturali, per rasserenare i genitori in vista della riapertura dell’anno didattico. Una scelta che segue l’indirizzo dell’Amministrazione mirato al controllo preventivo”. Le periodiche verifiche sono riprese stamane e i tecnici comunali hanno iniziato dalle scuole del centro storico.

“È giusto – conclude il comunicato dell'amministrazione puteolana – che tutte le famiglie, in ogni zona della città, si sentano serene nel poter mandare i propri figli in edifici sicuri. Terminati i controlli nel centro storico, a Pisciarelli e nella zona alta della città, soggetti a sollecitazioni maggiori, proseguiremo con le scuole di Arco Felice, Licola, Toiano e Monterusciello. I giovani, l’educazione e la sicurezza scolastica rappresenteranno sempre una priorità nella nostra attività amministrativa”.

La richiesta d'incontro col ministro Musumeci

Manzoni ha anche formalizzato, nella giornata di oggi, una richiesta di incontro con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, con l'obiettivo di discutere con luio della situazione dei Campi Flegrei. "I fenomeni sismici degli ultimi giorni rientrano in una normale fase di crisi bradisismica. Tutte le azioni finora poste in essere sono state condivise e valutate positivamente anche dalla direzione generale della Protezione civile regionale. Tuttavia - ha spiegato il sindaco puteolano - ho formalizzato una richiesta di incontro 'ad horas' al ministro della Protezione Civile nazionale, Nello Musumeci". Una richiesta fatta al fine di "coinvolgere ulteriormente anche il governo centrale" sul tema della mitigazione del rischio. "In particolare, la città di Pozzuoli necessita di provvedimenti 'ad hoc' e di appositi e specifici stanziamenti di risorse, da destinare prioritariamente all’attività di verifica e di eventuale adeguamento di tutti i fabbricati, anche di proprietà privata, per i quali non è possibile intervenire con fondi del bilancio comunale", ha concluso il sindaco del comune flegreo.