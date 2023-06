Terremoti nei Campi flegrei, l'esperto: "Piani di emergenza vecchi e inadeguati"

L'area è interessata da un'attività sismica in aumento, simile a quella del bradisismo del 1982-84. Giuseppe Mastrolorenzo, ricercatore dell'Osservatorio vesuviano, lancia l'allarme: "La popolazione non è preparata"

Il Rione Terra si è sollevato di un metro nell'ultimo anno. Domenica 11 giugno, è stata registrata una delle scosse più forti degli ultimi 40 anni, a Pozzuoli con magnitudo 3,6. Due dati che spiegano in parte il momento geologico che si sta vivendo nei Campi Flegrei. "Un'attività simile, anche se in misura maggiore, c'era stata nel periodo del bradisismo dal 1982 al 1984" afferma Giuseppe Mastrolorenzo, primo ricercatore dell'Osservatorio vesuviano. Non è un caso che il livello di guardia nella zona a Ovest di Napoli sia, da tempo, sul colore giallo, di allerta moderata.

Da anni, Mastrolorenzo, vulcanologo di fama internazionale, cerca di mettere in guardia le istituzioni sul fatto che i piani di emergenza attualmente disponibili non sono adeguati al rischio sismico e vulcanico che si vive nei Campi Flegrei: "Non abbiamo esperienza diretta di un'eruzione dei Campi Flegrei - spiega - Quindi i modelli scientifici che possiamo avanzare sono ipotesi che potrebbero essere smentite. I piani di emergenza non sono adeguati. Non tutti i Comuni hanno i piani di protezione civile; inoltre, i piani si basano su una previsione ottimistica, con l'interesse di circa 600mila persona, mentre è possibile, per non dire probabile, che un eventuale fenomeno vulcanico riguarderebbe tutta l'area metropolitana, quindi 3 milioni di persone".

Oltre a piani di emergenza vecchi e inadeguati, un'altra enorme carenza è l'informazione ai cittadini: "La cosa importante - prosegue il vulcanologo - è spiegare alle persone che la scienza non può prevedere con certezza un'eruzione. Il passaggio da livello giallo a quelli arancione e rosso, con evacuazione dei cittadini, sarà stabilito da una commissione che potrebbe sbagliare. Motivo per cui, bisognerebbe formare la popolazione anche per una fuga contemporanea all'eruzione. Negli ultimi due anni, purtroppo, non è stato fatto quasi nulla. L'ultima esercitazione risale al 2019, quando un gruppo di residenti fu trasferito alla stazione centrale di Napoli: una follia. Non è pensabile in caso di eruzione, di attraversare la zona rossa e una delle aree più trafficate al Mondo, quella di Napoli".ù

Come se non bastasse, Mastrolorenzo individua altre due criticità nei Campi Flegrei: si continua a costruire e non si fermano i progetti di trivellazione per la geotermia: "Per il Vesuvio c'è il divieto di edificare in zona rossa, cosa che per quest'area non è stato previsto: è ovvio che più costruzioni corrispondono a un rischio maggiore. Per quanto riguarda la geotermia, in una zona così delicata da un punto di vista vulcanologico, bisognerebbe ridurre al minimo qualsiasi intervento antropico".