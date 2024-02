Bradisismo, parte il piano: informazione, edifici e vie di fuga. Il ministro: "Ma non chiedetemi i tempi"

Buona comunicazione, piano di evacuazione, vulnerabilità degli edifici. Sono gli elementi fondanti del Decreto Campi Flegrei, approvato a ottobre 2023, per la verifica del quale il ministro alla Protezione civile Nello Musumeci è tornato a Napoli. L'unica certezza che emerge dal vertice in Prefettura che ha visto la partecipazione dei sindaci di Pozzuoli e Bacoli e dell'assessore Cosenza per il Comune di Napoli, è che dai primi di marzo si comincerà con il piano di comunicazione, affidato alla Regione Campania.

"Un cittadino bene informato è un cittadino consapevole - ha ripetuto più di una volta il ministro - Per questo motivo, partiremo dalla comunicazione. Sarà fatta nelle scuole, con eventi organizzati ad hoc". Oltre a una programmazione di incontri pubblici, è prevista la realizzazione di un fumetto con il quale saranno spiegati i rischi e come ridurli alla popolazione del territorio. "I cittadini dovranno anche informarsi attraverso i siti istituzionali" ha spiegato Musumeci.

Il secondo passo è quello del monitoraggio degli edifici. "Parliamo di un'area nella quale vivono 85mila persone - ha proseguito l'esponente del Governo - con 16mila edifici. Ci vorranno 5-6 mesi per avere un quadro degli stabili in cui intervenire, sia pubblici che privati. Ho sempre creduto che il superbonus potesse essere uno strumento utile, ma è stato eliminato. Valuteremo le risorse a disposizione e procederemo con una collaborazione pubblico-privato. I cittadini dovranno verificare se le loro abitazioni sono a norma". I controlli dovrebbero partire nelle prossime settimane, ma non c'è una data precisa: "Non mi chiedete i tempi" ha precisato il ministro.

Altri due aspetti del decreto per i quali resta il punto interrogativo sulle tempistiche sono le prove di evacuazione e il miglioramento delle vie di fuga. Le prove sono una responsabilità della Regione. L'unica è stata realizzata nel 2019: "Probabilmente - ha spiegato Mario Morcone, assessore regionale alla Sicurezza - la simulazione dell'evacuazione dei cittadini ci sarà dopo le vacanze (estive, ndr). Prima però, quindi a partire dalle prossime settimane, ci saranno altre attività legate all'evento principale".

Sulle vie di fuga, i rappresentanti istituzionali per ora si dicono soddisfatti dell'apertura del tunnel che collega il Porto di Pozzuoli alla Tangenziale, per il quale ci sono voluti oltre 30 anni e una quantità indecente di fondi pubblici. Per il futuro si procederà a potenziare quelle esistenti e alla realizzazione di nuove anche se, al momento, manca un crono-programma.