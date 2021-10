Spari in un terreno, cerca di disfarsi del fucile all'arrivo dei carabinieri

I carabinieri della stazione forestale, durante i controlli venatori disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, hanno arrestato un 40enne di Cercola già noto alle forze dell’ordine. Nell'agro Pomiglianese, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Marigliano erano insieme ai volontari della LIPU di Napoli per perlustrare la zona.

Poco lontano degli spari e dei suoni prodotti da un richiamo richiamo acustico – di solito utilizzato per richiamare la selvaggina. Un uomo stava effettuando bracconaggio in un terreno e quando ha visto i carabinieri ha tentato di nascondere un fucile in un’intercapedine di un rudere e di disfarsi, gettandole tra la vegetazione, di varie munizioni. Tentativo andato a vuoto. I militari hanno rinvenuto e sequestrato i fucile calibro 16 sprovvisto di matricola e 34 munizioni, 2 cartucce appena esplose fono-filo. I carabinieri forestali hanno accertato che il 40enne non avesse la licenza per il possesso delle armi da fuoco. L’arrestato, che dovrà rispondere di ricettazione, porto abusivo d'arma e utilizzo di mezzo non consentito per attirare avifauna protetta è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.