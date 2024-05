Lancia bottiglie di vetro contro l’abitazione del compagno: arrestata 51enne

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Carbonara per la segnalazione di una donna che stava lanciando delle bottiglie di vetro contro l’abitazione del compagno.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una donna in evidente stato di alterazione psico-fisica seduta sul cofano di un’autovettura; quest’ultima, nonostante la presenza degli operatori, ha tentato nuovamente di colpire l’uomo ma è stata bloccata. Inoltre, gli agenti hanno accertato che la prevenuta, già in precedenti occasioni, aveva aggredito l’ex compagno.

Per tali motivi, una 51enne di Capo Verde è stata tratta in arresto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.