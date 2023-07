Bottiglia di vetro lanciata nel terrazzo di casa, la denuncia: "Ha sfiorato mio figlio di 2 anni"

Tragedia sfiorata ad Afragola per Nello Di Fiore, artigiano della città, che vive con la sua famiglia in un appartamento che affaccia all'interno della villa comunale di Afragola. Ignoti hanno lanciato una bottiglia di vetro sul terrazzino dell'uomo sfiorando per pochi centimetri il figlio di due anni. "Non se ne può più - dichiara Nello - questa villa comunale è terra di nessuno e nonostante le nostre numerose proteste ogni sera quando chiudono i cancelli vandali e baby gang entrano scavalcando - prosegue - fanno uso di droga, si consumano rapporti sessuali, schiamazzi fino a tarda notte, e ultima in ordine cronologico, una bottiglia di vetro lanciata nel mio balcone".

Baby gang in azione

"Ad agire minorenni, perché sentivo le loro voci, direi una vera e propria baby gang. Ho fatto denuncia alla Polizia di Stato e ho parlato anche con il sindaco di Afragola Antonio Pannone, che ha detto che si occuperà della cosa. Non si può vivere così, ne vedo di tutti i colori ogni sera ed è impossibile che chi di dovere non sappia, anche perché ci sono le telecamere di videosorveglianza che riprendono e registrano tutto. Voglio giustizia", conclude l'artigiano.