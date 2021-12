Botti pericolosi al Rione Traiano: la scoperta

Le festività si avvicinano e l’attenzione dei carabinieri e già alta. I militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di materiale pirotecnico artigianale un 40enne incensurato del rione Traiano già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri fermano l’uomo nel Rione Traiano a via Tertulliano mentre è a bordo del suo scooter e lo perquisiscono. Il 40enne è molto tranquillo, nelle sue tasche “solo” un petardo. Peccato per lui che quel candelotto fosse artigianale, non di libera vendita e molto pericoloso.

I carabinieri allertano immediatamente gli artificieri del comando provinciale di Napoli e vanno a casa dell’uomo. Lì vengono rinvenuti e sequestrati altri 207 esplosivi artigianali suddivisi in sei diverse specialità per un peso complessivo di otto chilogrammi. Alcuni petardi sono stati campionati mentre la restante parte è stata distrutta dal nucleo Artificieri. Gli specialisti dell’Arma hanno evidenziato l’estrema pericolosità del materiale pirotecnico che nelle fasi del sequestro perdeva anche polvere da sparo a dimostrazione dell’instabilità della merce. L’arrestato è in attesa di giudizio