Controlli a tappeto: sequestri di fuochi e droga

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via della Bussola, a Secondigliano, dove in un’area che dà accesso al tetto, hanno rinvenuto e sequestrato 36 batterie di fuochi pirotecnici per un peso lordo complessivo di circa 40 chili ed altre 56 scatole contenenti 73 pezzi del peso lordo complessivo di circa 4 chili di fuochi di artificio.

Sempre nel quartiere a Nord di Napoli, gli agenti del commissariato locale hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un giovane, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in via Monte Faito dove hanno rinvenuto, all’interno della cappa della cucina, 18 involucri di hashish del peso complessivo di circa 30 grammi, diverso materiale per il confezionamento per la droga e 298 artifizi pirotecnici di illegale fabbricazione privi qualsiasi autorizzazione. Pertanto, il 20enne è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per omessa denuncia di materie esplodenti.