Fuochi d'artificio illegali, forze dell'ordine in azione a Napoli e provincia

Le forze dell'ordine sono in azione a Napoli e provincia per contrastare vendita e utilizzo di fuochi d'artificio illegali.

A Napoli

Al Vomero, I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno denunciato per detenzione di materiale pirotecnico un 23enne incensurato del posto. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 24 chili di artifizi pirotecnici illegali destinati alla vendita al dettaglio. Il materiale è stato sequestrato e affidato agli artificieri del Comando Provinciale di Napoli per la successiva distruzione.

Ieri sera invece, gli agenti di polizia del Commissariato Secondigliano, con il supporto del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di un uomo in via Mianella dove hanno rinvenuto, occultata in uno stanzino, una confezione di cartone contenente 179 petardi “Super cobra 6” per un peso complessivo di circa 10 kg. L'uomo, 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per omessa denuncia di materie esplodenti.

In provincia

Diversi i sequestri anche in provincia. A Sant'Antonio Abate i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 23enne incensurato del posto. Durante una perquisizione domiciliare, effettuata nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli di contrasto alla vendita di fuochi illegali, è stato trovato in possesso di 56 ordigni artigianali di varie dimensioni. Il materiale è stato sequestrato e affidato agli artificieri del Comando Provinciale di Napoli per la successiva distruzione. Il 23enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.