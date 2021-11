Borsone abbandonato in strada nel cuore di Napoli: la scoperta della Polizia

Gli agenti di polizia del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, transitando nella mattinata di domenica in via Pica all’angolo con corso Arnaldo Lucci, hanno notato un borsone abbandonato in strada.

I poliziotti hanno rinvenuto al suo interno 71 confezioni di farmaci di provenienza estera, non riconosciuti dal Ministero della Salute e pericolosi per la salute pubblica.

I medicinali sono stati sequestrati.