Raid sotto casa di Borrelli, la denuncia: "Episodio inquietante"

“Esprimiamo la più sentita solidarietà, nostra e di tutta Europa Verde, al Consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli che, nelle scorse ore, dopo poco più di un anno dall’episodio che lo vide vittima di un brutale pestaggio, ha subito l’ennesimo atto intimidatorio di stampo criminale messo a segno nel giorno del silenzio elettorale: una risposta eloquente della criminalità alle battaglie e alle denunce per la legalità che ogni giorno il nostro consigliere porta avanti, in Consiglio Regionale come nella vita. Borrelli non è più al sicuro: la divulgazione, per mezzo dei social network, di informazioni strettamente riservate, come l’ubicazione della sua abitazione, mettono a rischio la sua incolumità e questo ci spinge a fare appello, non solo alla Magistratura affinché punisca i colpevoli, ma allo stesso Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese affinché prenda i dovuti provvedimenti per tenere al sicuro un servitore delle istituzioni”. Così, in una nota, i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, sul raid subito dal consigliere Regionale.

Atto vandalico

Ieri è stato depositato da ignoti un sacchetto della spazzatura legato all'ingresso dell'abitazione di Borrelli. A denunciare l'accaduto lo stesso consigliere che ha mostrato sui social le imagini di videosorveglianza in cui è possibile intravedere un uomo che lega il sacchetto portone di casa del politico. Questa mattina sul posto si sono recati i carabinieri ed è stata presentata regolare denuncia.