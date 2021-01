Mancano sacche di sangue, l'appello di Borrelli

"La Campania non può consentirsi ulteriori criticità, è necessario che la carenza di sacche di sangue venga recuperata in modo da garantire agli ospedali un adeguato rifornimento”. Così Francesco Emilio Borelli, consigliere regionale di Europa Verde.

“Non possiamo permetterci una sospensione degli interventi chirurgici, non possiamo appesantire con nuove emergenze il sistema sanitario regionale già sotto pressione per fronteggiare la pandemia. I centri trasfusionali dei grandi ospedali cittadini sono operativi e sicuri, basta prenotarsi telefonicamente per evitare gli assembramenti”, ha proseguito il consigliere.

Da Borrelli anche un appello "a tutta la popolazione, ai donatori, a tutti i cittadini di buon senso che abbiano spirito umano: torniamo a donare per salvare vite, regaliamo una speranza a chi è in difficoltà".