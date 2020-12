False attestazioni per ottenere il bonus spesa: 60 persone scoperte

Indagine economica a largo raggio su disposizione del Comando Provinciale di Napoli per i carabinieri della compagnia di Casoria. I militari della tenenza di Arzano hanno denunciato per il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ben 60 persone. I carabinieri hanno accertato che i 60 cittadini hanno chiesto al comune di Arzano – mediante false attestazioni – il "bonus alimentare" previsto dal governo in favore delle famiglie bisognose per l’emergenza pandemica da Covid-19.

Le domande “indirizzate” al comune per ottenere il diritto in questione erano circa 1000 e i militari dell’Arma le hanno acquisite. Durante gli accertamenti sono emerse le 60 attestazioni false. Le persone denunciate sono anche percettori del reddito di cittadinanza e saranno segnalati agli enti competenti per la revoca del beneficio