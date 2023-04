Bonus facciate, sequestro da 670 milioni in tutta Italia

'Bonus facciate' od 'ecobonus' fasulli. Per questo sono stati sequestrati 670 milioni di euro di crediti d'imposta. La Guardia di finanza, su delega della Procura della Capitale, ha operato il provvedimento nell'ambito di una inchiesta per truffa e indebite percezioni a danno dello Stato, ma anche riciclaggio, reimpiego in attività economiche e autoriciclaggio dei proventi illeciti.

Sotto accusa una ventina di persone, residenti nelle province di Roma, Bologna, Pistoia, Salerno, Rimini, Verona, Napoli, Isernia, Macerata, Avellino, Frosinone e Bolzano. Ad operare sono stati i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Roma e di altri reparti territoriali delle Fiamme gialle.