Bonificata dai rifiuti via Casoria: "Ora progetto serio di riqualificazione"

L'area è stata per anni "vittima" di sversamenti illeciti di rifiuti

Torna a "respirare" via Casoria, strada che collega il quartiere di San Pietro a Patierno al comune di Casoria. Finalmente, dopo anni di sversamenti illeciti, parte della strada è stata bonificata e ora si punta ad ottenere una riqualificazione. Un raggio di sole lì dove alcuni anni fa si era pensato anche di installare un impianto per la lavorazione dei rifiuti: ipotesi poi tramontata dopo la "ribellione" di associazioni e cittadini.

"Ora serve la riqualificazione"

"Finalmente, dopo tanti solleciti, è stata bonificata un'ampia area di questa strada. Ora chiediamo che vengano installate telecamere di videosorveglianza per scoraggiare eventuali nuovi sversamenti illeciti di rifiuti. Purtroppo questo fenomeno è stato registrato per troppi anni e i colpevoli sono rimasti sempre impuniti", ha detto a NapoliToday il consigliere municipale Giuseppe Pistone.

"Oggi è un nuovo inizio e speriamo che anche le altre istituzioni si imnpegnino per questa zona. Serve una riqualificazione che possa riconsegnare questo ampio spazio alla collettività. Ci aspettiamo un progetto serio, non solo per il bene di San Pietro a Patierno, ma anche del vicino comune di Casoria", ha continuato il consigliere della VII Municipalità.