Gru nel lago Miseno per bonificarlo: "Non sarà più una cloaca"

Buone notizie da Miseno, dove Josi Gerardo Della Ragione mostra in un video la bonifica del lago Miseno, consistente nella rimozione di una condotta fognaria e dei rifiuti presenti sul fondale.

"Ci siamo riusciti! Stiamo rimuovendo le condotte fognarie che, oltre 20 anni fa, erano state scaricate nel lago Miseno. Con la gru, liberiamo il fondale da tonnellate di rifiuti. È una bella giornata per Bacoli. Per l’ambiente, per la tutela della natura. A difesa di uno dei simboli più importanti dei Campi Flegrei. Non più discarica, non più cloaca. Ma risorsa. Uno dei cuori pulsanti della nostra città. A pochi passi da ciò che fu, duemila anno fa, il porto militare più importante dell’Impero Romano. Lungo la pista ciclabile. Tra le più attraversare della provincia di Napoli. Un’opera resa possibile grazie alla sinergia tra Regione Campania e Comune di Bacoli. Ringrazio il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, per aver sostenuto questa giusta causa. Permettendoci di ottenere un finanziamento importantissimo. Da soli, come ente in dissesto, non ci saremmo mai riusciti. Siamo partiti con lavori che miglioreranno la salute del “Maremorto”. Dobbiamo continuare così. Perché non può esistere alcun turismo sostenibile e di qualità, senza la cura dell’ambiente. Insieme, faremo sempre meglio. Un passo alla volta", spiega il sindaco di Bacoli.