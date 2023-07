Ritardi su Bagnoli, la protesta dei Comitati: "Le bonifiche sono ferme"

"Avevano promesso bonifiche, bandi di gare e clausole sociali ma è tutto fermo". Comitati di Napoli Ovest sul piede di guerra per i ritardi sulla riqualificazione di Bagnoli. Un malcontento che serpeggia da mesi ma che è stato acuito da una presunta comunicazione interna in cui si parla della necessità di aumentare il budget di ulteriori 230 milioni perché, sembrerebbe, che alcune zone già dichiarata bonificate presenterebbero ancora segni di contaminazione.

"Noi non abbiamo avuto accesso a questa lettera, non sappiamo neanche se è tutto vero - spiega Enzo Sansone del Comitato rinascita flegrea - Non ci interessano i giochetti politici, noi sappiamo cosa vogliamo. Vogliamo le clausole sociali che ci erano state promesse e vogliamo sapere chi rientrerà in queste clausole2.

Ancora più duro il commento di Dario Ropallo di Bagnoli libera: "Si dovrebbero vedere i cantieri, ma a oggi l'unica cosa fatta è la bonifica dell'amianto. Per il resto, la bonifica a terra è completamente ferma".

I comitati hanno tenuto un'assemblea pubblica all'interno della Porta del Parco di Bagnoli e, al termine, hanno sfilato per un breve tratto in segno di protesta: "Secondo la Corte dei conti - afferma l'attivista Eddy Sorge - fino a oggi sono stati spesi 900 milioni di euro senza che se ne vedano le tracce. Siamo di fronte a un sistema di matriosche. Enti pubblici che litigano tra loro realizzando una giungla burocratica che ha paralizzato tutto".