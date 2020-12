Corte dei Conti e critiche su Bagnoli, Civitillo: "E c'è chi ancora invoca i commissariamenti..."

In una relazione pubblicata ieri, la Corte dei Conti ha sollevato forti dubbi su quanto fatto negli ultimi anni, in fatto di riqualificazione, a Bagnoli. Così il presidente della X Municipalità Diego Civitillo: "Come da sempre sosteniamo i commissariamenti non rappresentano necessariamente un efficientamento delle procedure né dei risultati", spiega.

"Pur consapevoli della complessità della situazione, è evidente che anche la Corte dei Conti manifesta dubbi sull'efficacia dello strumento commissariale a fronte degli strumenti ordinari - prosegue e conclude Civitillo - Purtroppo in questa città ci sono ancora esponenti ed aree politiche che, non imparando dal passato e dal presente, invocano i commissari come la panacea di tutti i mali".