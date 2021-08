Concluso l’intervento di bonifica dell’area Eav di via Sansone a Mugnano

Questa mattina la conclusione dell'intervento disposto dall'Amministrazione Sarnataro, il secondo in pochi mesi: nel primo, fatto a maggio, sono stati rimossi rifiuti sversati illegalmente in zona, come l’amianto

Concluso questa mattina, su disposizione dell’Amministrazione Sarnataro, l’intervento di bonifica dell’area Eav di via Sansone a Mugnano. Si tratta del secondo intervento in pochi mesi: nel primo, fatto a maggio, sono stati rimossi, infatti, i rifiuti sversati illegalmente in zona, come l’amianto.

“In questo secondo intervento – sottolinea l’assessore all’ambiente Gennaro Totaro – abbiamo prima tolto pneumatici e diverse tipologie di rifiuti in plastica lì abbandonati. Dopo siamo intervenuti con la pulizia e rimozione delle erbacce e dei rovi”. Nell’area è stato installato anche un sistema di videosorveglianza per beccare i responsabili degli sversamenti abusivi. “Ringrazio anche il consigliere Nello Romagnuolo che da tempo segue questa tematica. Andiamo ad intervenire e a riqualificare dove gli altri hanno abbandonato e deturpato – sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro – Con le telecamere riusciremo finalmente anche a individuare e punire quegli incivili che continuano a inquinare e sversare rifiuti sul nostro territorio”.