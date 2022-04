Sullo scooter con le bombole del gas sulle ginocchia: le immagini virali sul web

In giro a bordo di uno scooter con due bombole del gas sulle ginocchia. Il fatto è avvenuto in via Foria ed è stato immortalato da un attivista di Europa Verde. La denuncia, che in breve tempo ha fatto, il giro del web, è stata condivisa anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“A via Foria mi sono imbattuto in questi due a bordo di uno scooter a spasso con due bei bomboloni di gas tenuti precariamente sulle ginocchia. Se avessero fatto un incidente, se avessero urtato chissà cosa sarebbe potuto accadere.”. Denuncia dell'esponente dell'esecutivo cittadino di Europa Verde Enzo Vasquez.