Rifornimento abusivo di bombole di gas: tre persone nei guai

Giovedì mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, i finanzieri del II° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli e personale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno effettuato un servizio di controllo finalizzato a riscontrare anomalie nelle operazioni di rifornimento di bombole di gas ad uso domestico. Gli operatori, presso un distributore di carburanti di via Argine, hanno notato l'arrivo di un’auto il cui conducente, dopo essersi affiancato alla colonnina del G.P.L., invece di rifornire la propria autovettura ha aperto il cofano e, d’intesa con il benzinaio, si è fatto rifornire abusivamente una bombola di gas ad uso domestico.

Gli operatori sono intervenuti ed hanno identificato il titolare ed il dipendente del distributore sanzionandoli per la violazione della disciplina delle norme relative all’installazione ed all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di G.P.L., nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di G.P.L. in recipienti; il conducente è stato sanzionato poiché ha consentito il riempimento abusivo della bombola in suo possesso.