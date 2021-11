Bombe contro negozi nel napoletano, il sindaco a Lamorgese: "Serve intervento urgente"

C'è preoccupazione ad Afragola per le due bombe che, in poche settimane, sono esplose all'esterno di due esercizi commerciali del centro. Gli episodi sono finiti sotto la lente d'ingrandimento anche del Ministero degli Interni. Il sindaco Antonio Pannone, che parteciperà anche ad un tavolo sulla questione convocato in Prefettura, ha parlato con il ministro Lamorgese, rappresentando quella che è la situazione in città e chiedendo interventi urgenti.

"Ho rappresentato al Ministro. che ben conosceva la problematica a seguito delle informazioni trasmesse dall’on. Giuseppina Castiello, la necessità di un urgente intervento sui fatti accaduti per ridare sicurezza agli operatori economici della città” ha dichiarato Pannone.

"Ho ribadito — ha continuato — la totale disponibilità dell’amministrazione comunale a mettere in campo tutte le iniziative necessarie, in sinergia con le forze dell'Ordine, per contrastare queste azioni criminose che offendono tutti i cittadini onesti”.