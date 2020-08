Una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale a Visciano: la scoperta in campagna

I Carabinieri della Stazione di Visciano insieme a quelli della Stazione Forestale di Roccarainola - allertati da un cittadino - hanno trovato in un fondo agricolo nelle campagne viscianesi un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale.



Il personale specializzato del Nucleo Carabinieri Artificieri di Napoli ha classificato l’ordigno come "bomba a mano modello n. 36". Si tratta della cosiddetta Granata Mills, un'arma usata dai britannici sia durante la prima che durante la seconda guerra mondiale.



L’arma - deteriorata e mancante della sicura di trasporto e maneggio - è stata fatta brillare e l’area è stata messa in sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.