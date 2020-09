Due ordigni nella notte in poche ore: paura a Torre Annunziata e Trecase

Un ordigno artigianale è esploso nella notte a Torre Annunziata, in via Caccia. La bomba era stata posizionata accanto all'auto di un pregiudicato. L'esplosione ha distrutto la vettura, danneggiando il cancello di ingresso e un muro dello stabile nei pressi dell'autobettura. Sul fatto indagano i carabinieri. Un'altra esplosione è avvenuta a Trecase: un ordigno è esploso nella notte tra giovedì e venerdì danneggiando il portone d'ingresso di un'abitazione e mandando i vetri in frantumi. Anche qui sono arrivati i carabinieri: secondo una prima ricostruzione l'ordigno sarebbe stato lanciato da ragazzi transitati in zona in scooter.

