Hanno fatto esplodere un ordigno artigianale nel tentativo di impossessarsi del denaro contenuto all’interno della cassa automatica di un distributore di carburanti.

Era per un tentato furto il fragoroso boato che stamane, intorno alle 5.30, hanno sentito alcuni residenti di una zona tra Barra e Ponticelli. L'esplosione, segnalata ai carabinieri, ha portato i militari della compagnia di Poggioreale a d intervenire in via della Villa Romana, dove hanno riscontrato i danni della deflagrazione.

Indagini sono in corso. Sul posto anche i carabinieri artificieri, la sezione rilievi del comando provinciale di Napoli e i militari della stazione Ponticelli.