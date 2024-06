Ordigno esploso a Pompei: l'obiettivo era il presidente del Consiglio comunale

Il petardo che è esploso la scorsa notte a Pompei in via Lepanto ha danneggiato l'ingresso dello studio di Giuseppe La Marca, geometra e presidente del Consiglio comunale di Pompei. L'esplosione ha danneggiato la saracinesca e il portone d'ingresso dello studio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pompei, che hanno avviato le indagini allertando la Procura di Torre Annunziata. Sono in corso verifiche per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'accaduto.

L'interrogazione parlamentare

"Alla luce di quanto accaduto ieri notte a Pompei, dove un grosso petardo è esploso all’esterno dello studio del Presidente del Consiglio comunale, depositerò nelle prossime ore una interrogazione parlamentare al Governo. Fortunatamente non vi sono stati danni a persone, ma l’atto è profondamente inquietante, e non è un evento che si verifica per la prima volta nel circondario.

Occorre assicurare il massimo controllo del territorio, della trasparenza e della legalità anche in relazione all’attività amministrativa, visto l’importante numero di risorse e di progetti Pnrr di cui è beneficiaria la città di Pompei. Su questi temi come sempre offriamo la massima collaborazione, ma chiediamo anche uno sforzo e un impegno del Governo in tempi rapidissimi". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.