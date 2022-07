Bomba da Peppe Di Napoli: "Napoli non merita queste immagini. Continuerò a fare sacrifici per la mia città"

Una bomba carta ha distrutto la porta di ingresso della pescheria di Peppe di Napoli a Pianura. Ad agire due uomini giunti in moto, come mostrato dalle immagini di videosorveglianza. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine e nessuna ipotesi è esclusa. Peppe Di Napoli, accortosi dell'accaduto al momento dell'apertura, dopo aver già riparato i danni causati dalla deflagrazione, ha postato un video social nel quale denuncia l'accaduto. Il commerciante ha anche dichiarato nel momento della denuncia alle forze dell'ordine di non aver mai ricevuto minacce e di non avere idea di chi possa aver agito.

Di Napoli: "Continuerò a fare lo chef a modo mio"

Raggiunto da NapoliToday tramite i suoi avvocati, Sergio e Angelo Pisani, Peppe Di Napoli ci ha confidato: "Napoli come tutte le città del mondo dove accadono fatti di violenza o criminalità non merita queste immagini e noi dobbiamo dare sempre esempi di legalità e ospitalità. Continuerò a fare i sacrifici per far conoscere la vera e buona Napoli nel mondo come faccio da sempre con la mia cucina a cascata e le mie pagine social. I miei avvocati (Angelo e Sergio) si impegneranno a seguire le indagini e a difendere i nostri diritti. Io continuerò a fare lo chef con pesci e sapori del mare a cascata".

"Ormai siamo tornati in una città esplosiva e non siamo ancora in autunno, le istituzioni corrano subito ai ripari per garantire un minimo di sicurezza e diritti ai cittadini ed imprenditori onesti", denuncia a NapoliToday Angelo Pisani.