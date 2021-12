Attentato contro un panificio: eseguiti due arresti

I Carabinieri di Napoli, al termine di una lunga attività investigativa coordinata dalla DDA partenopea, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di due persone, accusate di detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivi e danneggiamento, con l’aggravante del metodo mafioso.

L’indagine nasce a seguito del danneggiamento di un noto panificio di via Ferrara, in Napoli, avvenuto verso le 3 di notte del 20 aprile 2020. Il danneggiamento è stato causato dallo scoppio di un ordigno esplosivo rudimentale. Le immagini di videosorveglianza della zona hanno permesso di individuare l’autovettura utilizzata dagli attentatori e ricostruire il tragitto percorso sia per arrivare in prossimità del panificio sia per allontanarsi dal luogo dell’attentato.

Le persone a bordo dell'auto sono state identificate anche grazie al fatto che, poche ore prima, erano stati controllati e sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti covid nel Comune di Pomigliano D’Arco, mentre viaggiavano insieme a bordo della stessa autovettura poi ripresa dai sistemi di videosorveglianza.