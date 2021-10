Esplosione nella notte ad Afragola, bomba devasta un edificio e un negozio

Nuova bomba in strada ad Afragola. Esplosione nella notte al corso Vittorio Emanuele. Ingenti i danni ad un edificio (probabilmente il vero obiettivo del raid) e all'Eni Energy Store limitrofo.

Ignote le cause. Sul caso indagano i carabinieri giunti sul posto.

Tanti residenti avevano udito il boato che ha distrutto il fronte strada del negozio.

"L'ombra dei clan sull'esplosione"

"C'è appena stata un'altra esplosione ad Afragola. Potrebbe essere l'ennesima prova di forza dei clan. Nel nostro programma c'era l'istituzione di uno sportello antiracket, di iniziative di sensibilizzazione in città e, soprattutto, nelle scuole e di una marcia annuale per la legalità e contro la camorra.

Saremo all'opposizione, ma ci auguriamo che chiunque sia il Sindaco di Afragola non si opponga, ma sostenga, insieme a noi, una battaglia che non deve avere colori politici", denuncia Antonio Iazzetta, candidato sindaco al comune di Afragola, in corsa per l'elezione nel ballottaggio di domenica e lunedì prossimo.