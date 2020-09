Spunta una bomba della II Guerra Mondiale: evacuate decine di famiglie

Paura a Poggiomarino, precisamente in via Iervolino e nelle strade limitrofe, per il rinvenimento questa mattina di un ordigno bellico della II Guerra Mondiale.

Si tratta di una pericolosa bomba a mano a frammentazione inglese. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le operazioni di evacuazione per circoscrivere la zona ed evitare problema ai residenti.