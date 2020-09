Bomba esplode nel giorno delle elezioni in un negozio

Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere questa mattina intorno alle 8.30 in una rivendita all'ingrosso e al dettaglio di bibite in via Luigi Palmieri a Ercolano.

Non ci sono feriti, ma l'esplosione ha danneggiato gravemente un furgone della ditta di via Palmieri parcheggiato nel locale.

Sull'episodio indagano i Carabinieri della tenenza locale. Inquietante la coincidenza dell'esplosione avvenuta proprio nel giorno delle amministrative di Ercolano.