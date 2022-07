Bomba distrugge garage e auto carbonizzata in un incendio: notte da incubo a Napoli

A Barra invece, verso le 5.15, i Carabinieri di Ponticelli sono intervenuti in corso sirena 115 per l’esplosione di un ordigno, probabilmente una bomba carta. La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca di un garage privato, nessun ferito.

Indagini da parte dei Carabinieri della stazione Napoli-Barra.

Auto carbonizzata

Questa notte verso le 2.30 nel quartiere Ponticelli i Carabinieri della locale stazione nel percorrere via De Meis is. 27 trovavano una fiat Panda lì parcheggiata quasi totalmente carbonizzata da un incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

Indagano i Carabinieri di Ponticelli.