Capodanno, il pericolo è la bomba Covid

La temuta “bomba Covid” pare che sia ormai una realtà. Non bastavano le famigerate bombe di Maradona o di Bin Laden, lo spauracchio del Capodanno 2021 non poteva non essere legato al Coronavirus.

La bomba chiaramente illegale e molto pericolosa dovrebbe essere facilmente riconoscibile a causa del forte fragrore. La zona rossa non dovrebbe infatti costituire un impedimento ai botti di mezzanotte. Il costo dovrebbe aggirarsi tra i 25 e i 50 euro.