Lanciano bottiglia incendiaria contro il tram: attimi di terrore per i passeggeri

Oggi pomeriggio, verso le 16:30 ignoti, scendendo dal tram arrivato in quel momento al capolinea tra via Marina e via Colombo, hanno dato fuoco a quella che sembrerebbe una bottiglietta di plastica, verosimilmente contenente liquido infiammabile, lasciandola cadere nei pressi di una delle porte.

Il principio di incendio è stato prontamente spento dall’autista. Non si registrano feriti, ma solo il lieve annerimento di una porzione del pavimento del tram. Non si esclude che si sia trattato di una bravata. Sul fatto indagano i Carabinieri per chiarire dinamica e identificare i responsabili.

Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi, sono presenti anche artificieri, giusto per accertare la natura dell’oggetto che ha originato le fiamme