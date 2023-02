Boato in pieno Centro, bomba carta davanti alle Poste

Intorno alle 14.00 è stato udito un forte boato in pieno centro a Napoli. Una bomba carta è stata fatta esplodere in via Monteoliveto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia e gli artificieri.

L'esplosione ha allarmato i residenti e i commercianti della zona. La bomba carta è stata piazzata da ignoti a pochi passi dalla Posta centrale. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine che stanno visionando le immagini di videosorveglianza della zona. Non si registrano feriti.