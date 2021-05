Camorra scatenata nella notte: spari e bomba sotto un'auto

Notte di paura a Ponticelli per l'esplosione di una bomba e di diversi colpi di arma da fuoco. L'atto criminale, avvenuto in via Vera Lombardi, sarebbe indirizzato ad un volto noto della criminalità della zona e l'episodio mette in allarma i residenti, sempre più preoccupati dallo scoppio di una nuova guerra tra clan.

Proprio i residenti, soprattutto sui social, poco prima delle 23 avevano segnalato un forte boato. Sul posto si sono subito presentati gli uomini della Polizia che, in queste ore, stanno ricostruendo quanto è accaduto. Ad agire sarebbero stati due individui che avrebbero prima esploso i colpi di arma da fuoco e poi avrebbero fatto detonare l'ordigno. Nessun ferito, fortunatamente, ma solo danni all'auto oggetto del raid.