Volla, boato nella notte: bomba sotto l'auto di un 38enne incensurato

Un forte boato è stato avvertito la scorsa notte a Volla e nel circondario. Quella che si è scoperto stamane si trattasse dell'esplosione di un ordigno artigianale, ha dato vita ad un tam tam sui social che si è protratto fino a stamattina.

La bomba è esplosa intorno alle 2 in via Vittorio Alfieri, sotto l'auto di un operaio 38enne incensurato. La deflagrazione ha provocato danni alla parte anteriore della vettura, che peraltro era parcheggiata in strada a pochi metri dall'abitazione dell'uomo.

Fortunatamente, non ci sono feriti o danni oltre che alla vettura colpita.

Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi del caso. Pare che in zona non ci fossero telecamere di videosorveglianza, quindi rischia di rivelarsi più complicato risalire agli autori del gesto. Le indagini sono affidate ai carabinieri della tenenza di Cercola e a quelli della sezione operativa di Torre del Greco.