Allarme bomba a scuola: evacuato l'istituto

Questa mattina a Terzigno i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti nella scuola elementare “Domenico Salvio” a via Gionti per la segnalazione di una bomba. Edificio evacuato e zona messa in sicurezza.

I Carabinieri del nucleo artificieri del comando provinciale stanno effettuando il sopralluogo.

AGGIORNAMENTO ORE 12.32

"Falso allarme. Tutto risolto. Indagini in corso per capire chi abbia lanciato l’allarme telefonico", fanno sapere i carabinieri.