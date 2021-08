Una bomba nel cuore della notte spaventa Afragola (VIDEO)

Un ordigno è stato fatto esplodere ieri sera ad Afragola. Intorno alle 23 e 30 l'area nei pressi di via Pio La Torre è stata scossa dall'esplosione che ha provocato ingenti danni. I cittadini delle abitazioni nei pressi della deflagrazione sono scesi in strada spaventati. Ingenti i danni provocati dall'esplosione ripresi proprio dai cittadini arrivati per primi sul posto. Non è ancora chiaro a chi fosse “rivolto” l'ordigno fatto esplodere nei pressi di un panificio e altre attività commerciali, oltre che la sede territoriale di Confesercenti. Gli investigatori tengono comunque tutte le ipotesi in campo provando a capire le motivazioni del raid.