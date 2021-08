Bomba d'acqua improvvisa su Napoli e provincia: le immagini

Improvvisa bomba d'acqua su Napoli e provincia negli ultimi minuti. Il cielo sulla città partenopea si è improvvisamente annuvolato, con il temporale che ha colto di sorpresa i cittadini. In pochi istanti è caduta un'importante mole d'acqua che ha fatto registrare già alcuni allagamenti.

La "sorpresa", però, è solo parziale visto che gli esperti avevano già annunciato l'instabilità delle condizioni meteo per questi ultimi giorni di agosto. Una cattiva notizia per quanti stanno ultimando le vacanze, soprattutto per i tanti turisti che hanno scelto Napoli come meta.

Una delle note positive è l'abbassamento sotto i 30° delle temperatura, dopo il caldo afoso delle scorse settimane. Il maltempo - o meglio l'instabilità annunciata - dovrebbe dare qualche tregua verso domenica, quando il sole dovrebbe tornare a farla da padrone incontrastato.